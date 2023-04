Scoperta una nuova molecola che blocca la crescita delle cellule tumorali, studio del Cnr (Di lunedì 17 aprile 2023) Uno studio dell’Istituto di biologia e patologia molecolari del Consiglio nazionale delle ricerche (Cnr-Ibpm) di Roma, pubblicato sulla rivista Autophagy, ha identificato una nuova molecola – SM15 – che riesce a inibire l’autofagia cellulare, cioè il processo attraverso il quale i componenti danneggiati delle proteine vengono riutilizzati per la costruzione di nuove molecole proteiche. Questo processo consente alle cellule tumorali, in taluni casi, di sopravvivere. “Nei tumori, l’autofagia svolge un duplice ruolo, perché è in grado di favorire la sopravvivenza o la morte delle cellule tumorali, a seconda del tipo e dello stadio del tumore”, spiega Daniela Trisciuoglio, ricercatrice del Cnr-Ibpm e ... Leggi su ildenaro (Di lunedì 17 aprile 2023) Unodell’Istituto di biologia e patologiari del Consiglio nazionalericerche (Cnr-Ibpm) di Roma, pubblicato sulla rivista Autophagy, ha identificato una– SM15 – che riesce a inibire l’autofagia cellulare, cioè il processo attraverso il quale i componenti danneggiatiproteine vengono riutilizzati per la costruzione di nuove molecole proteiche. Questo processo consente alle, in taluni casi, di sopravvivere. “Nei tumori, l’autofagia svolge un duplice ruolo, perché è in grado di favorire la sopravvivenza o la morte, a seconda del tipo e dello stadio del tumore”, spiega Daniela Trisciuoglio, ricercatrice del Cnr-Ibpm e ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... DarioNardella : Una scoperta straordinaria nel cuore di Palazzo Vecchio! Dai lavori di recupero di una scala ‘segreta’ i restaurato… - albertoangela : #PassaggioANordOvest vi porta nel 127 d.C. in una provincia remota della Gallia Romana alla scoperta della storia e… - bartolopietro1 : Vedere nell'altro sempre una #persona. Questo ho appreso in tanti anni da medico a #Lampedusa. Auguro a tutti la… - LaTavernadiMoe : Il recupero di #Yellowstone procede a gonfie vele: viste tre stagioni in circa due settimane e devo dire che è una… - DErricoSergio : @HerrGlanz apperò... hai fatto una scoperta incredibile !! Gli UAV decollano da Sigonella (Sicilia), da Miroslawie… -