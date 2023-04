Scontri in Sudan, quasi 100 morti. Appelli al cessate il fuoco (Di lunedì 17 aprile 2023) Si vede una colonna di fumo nero tra le abitazioni e il rumore di spari riecheggia nella capitale Sudanese Khartoum, nel terzo giorno di combattimenti tra esercito regolare e paramilitari con un ... Leggi su notizie.tiscali (Di lunedì 17 aprile 2023) Si vede una colonna di fumo nero tra le abitazioni e il rumore di spari riecheggia nella capitaleese Khartoum, nel terzo giorno di combattimenti tra esercito regolare e paramilitari con un ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... AntonellaNapoli : A #Khartoum dall’alba si sono intensificati gli scontri tra esercito sudanese e #Forzedisupportorapido. Esplosioni… - Agenzia_Ansa : Sono 97 le vittime degli scontri in Sudan tra le forze armate e le Forze di supporto rapido (Rsf). I feriti sono de… - Agenzia_Ansa : Il Sudan chiude il proprio spazio aereo per gli scontri. Lo segnalano fonti aeroportuali egiziane. Salgono a 56 le… - looneyans : RT @dariodangelo91: ?????? 1/n Attenzione a quanto sta accadendo in #Sudan. Scontri riportati nella capitale #Khartoum fra l'esercito sudanes… - AZambo69 : RT @ENAPAY_2: La Russia ottiene l'autorizzazione alla costruzione al mantenimento di una base navale nel Mar Rosso ed ecco che in Sudan, si… -