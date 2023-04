Sclaice | fuori il nuovo singolo Limerence feat Lee Mays

Leggi su atomheartmagazine

(Di lunedì 17 aprile 2023) Dopo il successo delReset, apprezzato dai media di settore e dalle radio,, a distanza di poche settimane dalla pubblicazione dell’omonimo disco ufficiale, propone al pubblico il secondo estratto dal nome.Il titolo in Inglese si traduce con limerenza, termine coniato dalla psicologa Dorothy Tennov per descrivere lo stadio finale e ossessivo dell’amore romantico.spiega: “La limerenza è un processo che parte dal sentire le farfalle nello stomaco per finire a idealizzare la persona amata. Questa condizione ci fa provare un desiderio costante di stare insieme a lei, di darsi completamente. Il battito del cuore accelera, il respiro si fa affannoso e il pensiero costante di questa persona diventa quasi ossessivo, rendendoci capaci di commettere follie. Volevo mettere in risalto il lato ...