Sciolto nell’acido per un errore di persona, i killer offrono risarcimento. La famiglia rifiuta: “Ci affidiamo ai giudici” (Di lunedì 17 aprile 2023) “Chiediamo giustizia per chi ha spento il sorriso di Giulio”. La famiglia di Giulio Giaccio, 26 anni, sequestrato da finti poliziotti, ucciso da killer del clan Polverino e Sciolto nell’acido per uno scambio di persona, hanno rifiutato così l’offerta di un risarcimento da parte degli imputati accusati del delitto avvenuto 23 anni fa, il 30 luglio del 2000. Il 22 dicembre scorso per quell’omicidio sono stati arrestati Salvatore Cammarota, 55 anni, e Carlo Nappi, 64 anni, entrambi già condannati per camorra in via definitiva. Assegni per 30mila euro, immobili per 120mila e le scuse per aver tolto la vita a un giovane scambiato che nulla aveva a che fare con un torto subìto da un boss detenuto. In vista della prima udienza in Tribunale davanti al giudice per l’udienza ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 17 aprile 2023) “Chiediamo giustizia per chi ha spento il sorriso di Giulio”. Ladi Giulio Giaccio, 26 anni, sequestrato da finti poliziotti, ucciso dadel clan Polverino eper uno scambio di, hannoto così l’offerta di unda parte degli imputati accusati del delitto avvenuto 23 anni fa, il 30 luglio del 2000. Il 22 dicembre scorso per quell’omicidio sono stati arrestati Salvatore Cammarota, 55 anni, e Carlo Nappi, 64 anni, entrambi già condannati per camorra in via definitiva. Assegni per 30mila euro, immobili per 120mila e le scuse per aver tolto la vita a un giovane scambiato che nulla aveva a che fare con un torto subìto da un boss detenuto. In vista della prima udienza in Tribunale davanti al giudice per l’udienza ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... fattoquotidiano : Sciolto nell’acido per un errore di persona, i killer offrono risarcimento. La famiglia rifiuta: “Ci affidiamo ai g… - VesuvioLive : Napoli, sciolto nell’acido per errore. Killer offrono 150 mila euro: la famiglia li rifiuta - francobus100 : Napoli, ucciso (per sbaglio) e sciolto nell’acido a 26 anni: i killer offrono soldi per evitare l’ergastolo… - Capitanharlack : @lucaccini_carla Cazzo. Se le alternative sono morire annegato , bruciato o sciolto nell'acido come è ovvio che si… - Yogaolic : RT @rep_napoli: Sciolto nell'acido per un errore di persona, i killer offrono risarcimento. Il no dei familiari: 'Ci affidiamo ai giudici'… -