Sciolto nell'acido per errore: la famiglia rifiuta risarcimento (Di lunedì 17 aprile 2023) Hanno detto "no" al risarcimento economico, quello che vogliono è solo giustizia. I genitori di Giulio Ciaccio, vittima innocente della criminalità organizzata, hanno deciso di non accettare il denaro offerto dai due presunti...

Ucciso e sciolto nell'acido per errore: i killer offrono un risarcimento, ma la famiglia rifiuta Il figlio, del tutto estraneo ad ambienti criminali, fu ucciso e sciolto nell'acido 'per errore'. Alla vigilia dell'udienza preliminare i due assassini, entrambi legati a un clan della camorra, hanno proposto un risarcimento, che però i genitori - riferiscono Il ... Partinico, il Comune contro il liceo che si vuole chiamare Peppino Impastato ... il patrimonio, il covo e gli affari del boss - Matteo Messina Denaro: i 10 dubbi sul suo arresto - Messina Denaro, parla il fratello di Giuseppe di Matteo, sciolto nell'acido a 12 anni: "Gli auguro ... Sciolto nell'acido per errore, i killer offrono un risarcimento Giulio fu ucciso a 26 anni con un colpo di pistola alla testa, il cadavere preso prima a calci dal boss e poi sciolto nell'acido, i denti che non si erano dissolti, furono frantumati a martellate. Un ... Il figlio, del tutto estraneo ad ambienti criminali, fu ucciso e'per errore'. Alla vigilia dell'udienza preliminare i due assassini, entrambi legati a un clan della camorra, hanno proposto un risarcimento, che però i genitori - riferiscono Il ...... il patrimonio, il covo e gli affari del boss - Matteo Messina Denaro: i 10 dubbi sul suo arresto - Messina Denaro, parla il fratello di Giuseppe di Matteo,a 12 anni: "Gli auguro ...Giulio fu ucciso a 26 anni con un colpo di pistola alla testa, il cadavere preso prima a calci dal boss e poi, i denti che non si erano dissolti, furono frantumati a martellate. Un ... Operaio sciolto nell'acido per errore, i killer provano a risarcire: la ... Open