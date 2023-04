Sciolto nell'acido per errore, i killer offrono un risarcimento (Di lunedì 17 aprile 2023) AGI - "Non vogliamo risarcimenti ma giustizia" che per la famiglia di Giulio Giacco, un operaio ucciso per uno scambio di persona a Napoli 22 anni fa, vuol dire solo una cosa: ergastolo. Il carcere a vita per i due imputati Carlo Nappi e Salvatore Cammarota per i quali domani inizierà l'udienza preliminare. Hanno offerto un risarcimento di 30 mila euro in contanti e 120 mila in immobili per ottenere uno sconto di pena. Ma la richiesta è stata rifiutata dalla famiglia della vittima innocente. Giulio fu ucciso a 26 anni con un colpo di pistola alla testa, il cadavere preso prima a calci dal boss e poi Sciolto nell'acido, i denti che non si erano dissolti, furono frantumati a martellate. Un tragico scambio di persona Era sospettato di avere una relazione con la sorella di un elemento apicale del clan Polverino. Ma fu ... Leggi su agi (Di lunedì 17 aprile 2023) AGI - "Non vogliamo risarcimenti ma giustizia" che per la famiglia di Giulio Giacco, un operaio ucciso per uno scambio di persona a Napoli 22 anni fa, vuol dire solo una cosa: ergastolo. Il carcere a vita per i due imputati Carlo Nappi e Salvatore Cammarota per i quali domani inizierà l'udienza preliminare. Hanno offerto undi 30 mila euro in contanti e 120 mila in immobili per ottenere uno sconto di pena. Ma la richiesta è stata rifiutata dalla famiglia della vittima innocente. Giulio fu ucciso a 26 anni con un colpo di pistola alla testa, il cadavere preso prima a calci dal boss e poi, i denti che non si erano dissolti, furono frantumati a martellate. Un tragico scambio di persona Era sospettato di avere una relazione con la sorella di un elemento apicale del clan Polverino. Ma fu ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... fattoquotidiano : Sciolto nell’acido per un errore di persona, i killer offrono risarcimento. La famiglia rifiuta: “Ci affidiamo ai g… - Agenzia_Ansa : Il figlio, del tutto estraneo ad ambienti criminali, fu ucciso sciolto nell'acido 'per errore'. Alla vigilia dell'u… - Corriere : Giaccio, ucciso e sciolto nell'acido «per errore»: i killer offrono risarcimento ai familiari ma loro rifiutano: «V… - mirellaladini : RT @Agenzia_Ansa: I genitori non vogliono soldi ma 'giustizia per chi ha spento il sorriso di Giulio', vittima innocente di camorra che ave… - infoitinterno : Fu ucciso e sciolto nell'acido per uno scambio di persona -