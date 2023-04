Sciolto nell'acido per errore, i killer offrono un risarcimento in cambio di uno sconto di pena (Di lunedì 17 aprile 2023) "Non vogliamo risarcimenti ma giustizia" che per la famiglia di Giulio Giacco, un operaio ucciso per uno scambio di persona a Napoli 22 anni fa, vuol dire solo una cosa: ergastolo. Il carcere a vita ... Leggi su notizie.tiscali (Di lunedì 17 aprile 2023) "Non vogliamo risarcimenti ma giustizia" che per la famiglia di Giulio Giacco, un operaio ucciso per uno sdi persona a Napoli 22 anni fa, vuol dire solo una cosa: ergastolo. Il carcere a vita ...

