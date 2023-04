Scioglimento comune di Castellammare, Cirillo: “Politica si impegni a unire forze sane nell’interesse dei cittadini” (Di lunedì 17 aprile 2023) Tempo di lettura: < 1 minuto“Il Tar del Lazio ha confermato lo Scioglimento del comune di Castellammare di Stabia per infiltrazioni della criminalità organizzata rigettando il ricorso presentato dall’ex amministrazione comunale. Una conferma preoccupante rispetto alla capacità della criminalità organizzata di indebolire le maglie delle istituzioni, soprattutto in alcune aree della Campania, che dovrebbero essere il primo presidio di legalità”. Così il consigliere regionale di Più Europa Luigi Cirillo. “La decisione del Tar è scaturita – come riporta la sentenza – anche dal ‘rilevato palesato sostegno elettorale, confermato dalle risultanze giudiziarie, di esponenti della locale criminalità in favore di taluni candidati che facevano parte della lista che sosteneva l’organo di vertice dell’ente’ – Da qui il mio ... Leggi su anteprima24 (Di lunedì 17 aprile 2023) Tempo di lettura: < 1 minuto“Il Tar del Lazio ha confermato lodeldidi Stabia per infiltrazioni della criminalità organizzata rigettando il ricorso presentato dall’ex amministrazione comunale. Una conferma preoccupante rispetto alla capacità della criminalità organizzata di indebolire le maglie delle istituzioni, soprattutto in alcune aree della Campania, che dovrebbero essere il primo presidio di legalità”. Così il consigliere regionale di Più Europa Luigi. “La decisione del Tar è scaturita – come riporta la sentenza – anche dal ‘rilevato palesato sostegno elettorale, confermato dalle risultanze giudiziarie, di esponenti della locale criminalità in favore di taluni candidati che facevano parte della lista che sosteneva l’organo di vertice dell’ente’ – Da qui il mio ...

