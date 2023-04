Scienza | riboflavina | quercetina e alga | arriva il primo prototipo di batteria commestibile

(Di lunedì 17 aprile 2023) E’ ilal mondo diricaricabile e, costruita partendo da materiali che normalmente vengono consumati a tavola. Nasce all’Istituto Italiano di Tecnologia (IIT) di Milano, nel team di Mario Caironi, e potra’ avere applicazioni nel monitoraggio della qualita’ dei cibi, negli strumenti di diagnostica della salute del nostro corpo, e in futuri robot edibili. Descritto sulla rivista internazionale Advanced Materials, ile’ il risultato degli studi di Mario Caironi nel campo dell’elettronica edibile, supportato da finanziamenti dell’European Research Council. Caironi e’ coordinatore del Printed and Molecular Electronics Laboratory al Centro di IIT a Milano. L’elettronicae’ un campo d’indagine scientifica in rapida ascesa, che ...

