Scienza: onde cerebrali “in sintonia”? Gli studenti imparano meglio (Di lunedì 17 aprile 2023) Gli studenti il cui pattern di onde cerebrali e’ piu’ in sintonia con quelli dei loro compagni di classe e del docente imparano probabilmente meglio di coloro che non presentano questa ‘sincronia cerebro-cerebrale’, come mostra uno nuovo studio condotto da un team di ricercatori di psicologia ed educazione. I risultati, pubblicati sulla rivista Psychological Science, offrono nuove prospettive sul processo di apprendimento. “Questo e’ il primo studio che mostra che il grado di sincronia delle onde cerebrali degli studenti e dei docenti durante l’apprendimento nel mondo reale puo’ predire quanto bene gli studenti tratterranno le informazioni apprese in classe” afferma l’autore principale Ido Davidesco, professore ... Leggi su ildenaro (Di lunedì 17 aprile 2023) Gliil cui pattern die’ piu’ incon quelli dei loro compagni di classe e del docenteprobabilmentedi coloro che non presentano questa ‘sincronia cerebro-cerebrale’, come mostra uno nuovo studio condotto da un team di ricercatori di psicologia ed educazione. I risultati, pubblicati sulla rivista Psychological Science, offrono nuove prospettive sul processo di apprendimento. “Questo e’ il primo studio che mostra che il grado di sincronia delledeglie dei docenti durante l’apprendimento nel mondo reale puo’ predire quanto bene glitratterranno le informazioni apprese in classe” afferma l’autore principale Ido Davidesco, professore ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... LucaTraini1 : RT @LucaTraini1: #Grecia #Roma #Storia #Filosofia #Poesia BAR BAR Ballad of the Roots - Agricolturabio1 : RT @tgjwsite: Levitazione acustica ?? Il fenomeno della levitazione acustica utilizza il potere del suono per sfidare la gravità sospendendo… - tgjwsite : Levitazione acustica ?? Il fenomeno della levitazione acustica utilizza il potere del suono per sfidare la gravità s… - SIBPA_ : RT @AD1959: Care, cari, un promemoria spero gradito: Questione di particelle dalla doppia natura, a volte onde e a volte corpuscoli che si… - VicidominiLab : RT @AD1959: Care, cari, un promemoria spero gradito: Questione di particelle dalla doppia natura, a volte onde e a volte corpuscoli che si… -