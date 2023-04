Scienza, mutazioni genetiche umane: creato il più grande atlante del mondo (Di lunedì 17 aprile 2023) Completato il più grande atlante delle mutazioni genetiche umane: basato sull’analisi dei tessuti di centinaia di donatori sani, permette di comprendere meglio le basi molecolari di condizioni legate al malfunzionamento cellulare (compreso l’invecchiamento) e apre la strada alla possibilità di diagnosticare e trattare molte malattie genetiche. Il risultato è pubblicato sulla rivista Science dall’americana Oregon Health & Science University. Il nuovo atlante permette di avere un’ampia visione d’insieme delle alterazioni genetiche che possono insorgere nel corso della vita, man mano che le cellule si moltiplicano e accumulano errori nella replicazione del Dna creando un vero e proprio mosaico genetico. Per ricostruirlo, i ricercatori sono partiti da ... Leggi su ildenaro (Di lunedì 17 aprile 2023) Completato il piùdelle: basato sull’analisi dei tessuti di centinaia di donatori sani, permette di comprendere meglio le basi molecolari di condizioni legate al malfunzionamento cellulare (compreso l’invecchiamento) e apre la strada alla possibilità di diagnosticare e trattare molte malattie. Il risultato è pubblicato sulla rivista Science dall’americana Oregon Health & Science University. Il nuovopermette di avere un’ampia visione d’insieme delle alterazioniche possono insorgere nel corso della vita, man mano che le cellule si moltiplicano e accumulano errori nella replicazione del Dna creando un vero e proprio mosaico genetico. Per ricostruirlo, i ricercatori sono partiti da ...

