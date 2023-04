Scienza, così l’IA rende più nitida l’immagine del buco nero M87 (Di lunedì 17 aprile 2023) Il buco nero M87 ha cambiato la sua immagine iconica grazie all‘intelligenza artificiale. M87 e’ il buco nero centrale della galassia ellittica gigante Galassia Virgo A. Si tratta di un buco nero supermassiccio, formatosi presumibilmente dalla fusione di diversi buchi neri. La nuova immagine espone una regione centrale che e’ piu’ grande e piu’ scura, circondata dal gas luminoso in accrescimento a forma di ‘ciambella magra’. Il team ha utilizzato i dati ottenuti dalla collaborazione Event Horizon Telescope (EHT) nel 2017 e ha raggiunto, per la prima volta, la piena risoluzione del vettore. Nel 2017, la collaborazione EHT ha utilizzato una rete di sette telescopi preesistenti in tutto il mondo per raccogliere dati su M87, creando un “telescopio delle dimensioni della Terra”. Tuttavia, ... Leggi su ildenaro (Di lunedì 17 aprile 2023) IlM87 ha cambiato la sua immagine iconica grazie all‘intelligenza artificiale. M87 e’ ilcentrale della galassia ellittica gigante Galassia Virgo A. Si tratta di unsupermassiccio, formatosi presumibilmente dalla fusione di diversi buchi neri. La nuova immagine espone una regione centrale che e’ piu’ grande e piu’ scura, circondata dal gas luminoso in accrescimento a forma di ‘ciambella magra’. Il team ha utilizzato i dati ottenuti dalla collaborazione Event Horizon Telescope (EHT) nel 2017 e ha raggiunto, per la prima volta, la piena risoluzione del vettore. Nel 2017, la collaborazione EHT ha utilizzato una rete di sette telescopi preesistenti in tutto il mondo per raccogliere dati su M87, creando un “telescopio delle dimensioni della Terra”. Tuttavia, ...

