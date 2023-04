Sci alpino: settimana di allenamento a Livigno per nove azzurri di gigante e slalom (Di lunedì 17 aprile 2023) Sotto la guida del direttore tecnico azzurro Massimo Carca, nove atleti dei gruppi maschili di Coppa del mondo discipline tecniche si sono allenati a Livigno. Diviso nei gruppi di gigante e slalom, proseguiranno gli allenamenti fino a sabato 22 aprile. Presenti come specialisti dei pali snodati Alex Vinatzer, Stefano Gross, Tommaso Sala, Simon Maurberger, Tobias Kastlunger e Giuliano Razzoli, con quest’ultimo convocato a scopo riabilitativo. Sono stati invece Luca De Aliprandini, Filippo Della Vite e Giovanni Borsotti i convocati per gli allenamenti tra le porte larghe. SportFace. Leggi su sportface (Di lunedì 17 aprile 2023) Sotto la guida del direttore tecnico azzurro Massimo Carca,atleti dei gruppi maschili di Coppa del mondo discipline tecniche si sono allenati a. Diviso nei gruppi di, proseguiranno gli allenamenti fino a sabato 22 aprile. Presenti come specialisti dei pali snodati Alex Vinatzer, Stefano Gross, Tommaso Sala, Simon Maurberger, Tobias Kastlunger e Giuliano Razzoli, con quest’ultimo convocato a scopo riabilitativo. Sono stati invece Luca De Aliprandini, Filippo Della Vite e Giovanni Borsotti i convocati per gli allenamenti tra le porte larghe. SportFace.

