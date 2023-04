Schola Romana presenta il nuovo album, Dieci Decimi (Di lunedì 17 aprile 2023) Domenica 23 aprile appuntamento all’Asino che vola, Roma: è di scena Davide Trebbi, con la formazione al completo di Schola Romana, per la presentazione di Dieci Decimi, il nuovo lavoro della band che arriva a sei anni di distanza dall’ultimo. Dieci Decimi è un un “album su rotaia”, un viaggio in musica che attraversa Roma nella sua anima storica e contemporanea più profonda, riannodando la città con la sua lunga tradizione della canzone autoriale: narra scorci, personaggi e storie della capitale in Dieci brani, 7 pezzi originali, 2 cover e 1 intermezzo, in cui la Città Eterna è sia protagonista sia cornice, in una galleria scanzonata e fedele di personaggi che la vivono, la percorrono e talvolta la ... Leggi su funweek (Di lunedì 17 aprile 2023) Domenica 23 aprile appuntamento all’Asino che vola, Roma: è di scena Davide Trebbi, con la formazione al completo di, per lazione di, illavoro della band che arriva a sei anni di distanza dall’ultimo.è un un “su rotaia”, un viaggio in musica che attraversa Roma nella sua anima storica e contemporanea più profonda, riannodando la città con la sua lunga tradizione della canzone autoriale: narra scorci, personaggi e storie della capitale inbrani, 7 pezzi originali, 2 cover e 1 intermezzo, in cui la Città Eterna è sia protagonista sia cornice, in una galleria scanzonata e fedele di personaggi che la vivono, la percorrono e talvolta la ...

Schola Romana sul palco de L'Asino che vola, torna dopo sei anni con il concept album 'Dieci Decimi' Torna Schola Romana con un live d'eccezione e che presenta per la prima volta su palco l'album Dieci Decimi. E' questo l'ultimo lavoro della storica formazione che vede alla voce Davide Trebbi e che torna ... Schola Romana Diecidecimi Con questo terzo album, appena uscito e disponibile su tutte le piattaforme streaming, il progetto musicale Schola Romana festeggia i primi dieci anni di vita. Traguardo lusinghiero visti i tempi che corrono, così avari di qualità e legati a logiche mercantili di cortissimo respiro. Non è questo il caso, ... Dieci Decimi di Schola Romana Il decimo anniversario di Schola Romana non poteva che essere celebrato con un album che omaggia e racconta Roma, culla dell'intero progetto ma anche inevitabile ispiratrice di musica e vita. A distanza di 6 anni dall'ultimo ... Schola Romana - Diecidecimi :: Le Recensioni di OndaRock Onda Rock Schola Romana presenta il nuovo album, Dieci Decimi Appuntamento il 23 aprile a L'asino che vola: Davide Trebbi e la formazione storica di Schola Romana, con alcuni graditi ospiti, presentano la loro ultima fatica ...