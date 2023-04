Schlein scompare | Repubblica impazzisce | “Assenza è presenza”

(Di lunedì 17 aprile 2023) Regala a un comunista il mio nuovo libro Il Padreterno è liberale: puoi trovarlo in libreria o sulle piattaforme digitali. 00:00 Buongiorno ai commensali! 01:10 E in tutto questo Stefano Cappellini suriesce a fare una paginata spiegandoci che “il silenzio e l’dellaè strategica e ben fatta”. Intanto sul termovalorizzatore di Roma tace. 06:20 Scontro frontale sui migranti, regioni e sindaci di sinistra si mettono di traverso. 09:35 Matteo Lepore, sindaco di Bologna, dice di non volere vedere i migranti nelle tende, dice. Meglio nelle stazioni. 11:07 Weber al Corriere, niente solidarietà dall’Europa. 12:15 Il rogo di Primavalle, un incomprensibile pezzo della Lowenthal, chevvvvolevadì? la storia allucinante sia della strage sia del processo a Potere operaio. Da leggere Luca Ricolfi. 17:08 Silvio Berlusconi ...

