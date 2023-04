Schianto in A4 poco prima del casello di Bergamo: code in direzione della città (Di lunedì 17 aprile 2023) Bergamo. Incidente tra auto nella mattinata di lunedì 17 aprile lungo l’autostrada A4, sulla carreggiata che da Milano viaggia in direzione Bergamo. Secondo una prima ricostruzione sarebbero due i veicoli coinvolti in un tamponamento, avvenuto alle 8.30 proprio di fronte al Kilometro Rosso. Sul posto è intervenuta la Polizia stradale, insieme al personale medico del 118 e ai tecnici di Società Autostrade per il ripristino della carreggiata. Al momento non si conoscono le condizioni delle persone coinvolte nel sinistro. L’inizio di giornata è stato comunque complicato per gli automobilisti in autostrada: code si segnalano alle uscite di Dalmine, Bergamo e Seriate a causa del traffico intenso sulla viabilità ordinaria. Leggi su bergamonews (Di lunedì 17 aprile 2023). Incidente tra auto nella mattinata di lunedì 17 aprile lungo l’autostrada A4, sulla carreggiata che da Milano viaggia in. Secondo unaricostruzione sarebbero due i veicoli coinvolti in un tamponamento, avvenuto alle 8.30 proprio di fronte al Kilometro Rosso. Sul posto è intervenuta la Polizia stradale, insieme al personale medico del 118 e ai tecnici di Società Autostrade per il ripristinocarreggiata. Al momento non si conoscono le condizioni delle persone coinvolte nel sinistro. L’inizio di giornata è stato comunque complicato per gli automobilisti in autostrada:si segnalano alle uscite di Dalmine,e Seriate a causa del traffico intenso sulla viabilità ordinaria.

