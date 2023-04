Scherma, l'avversaria (in vantaggio 12 - 9) si fa male a 17' dalla fine: lei fa passare il tempo e rinuncia alla vittoria (Di lunedì 17 aprile 2023) Quando si vince pur avendo perso. Può accadere, in modo così plateale e commovente solo nello sport. Due rivali, Gaia Traditi ed Emilia Rossatti , sono sulla pedana per il titolo italiano Under 23 di ... Leggi su leggo (Di lunedì 17 aprile 2023) Quando si vince pur avendo perso. Può accadere, in modo così plateale e commovente solo nello sport. Due rivali, Gaia Traditi ed Emilia Rossatti , sono sulla pedana per il titolo italiano Under 23 di ...

