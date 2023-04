Scarpe in vendita a un prezzo popolare nei punti Lidl (Di lunedì 17 aprile 2023) Lidl offre sempre offerte interessanti negli altri reparti diversi dagli alimentari. Ora tocca alle Scarpe Lidl è pronta con nuove offerte specie dal settore non alimentare. Infatti, la nota catena tedesca spesso punta su prodotti non alimentari per attirare l’attenzione e potenziali nuovi clienti nei propri punti vendita. punti vendita che in Italia sono 730 L'articolo proviene da Consumatore.com. Leggi su consumatore (Di lunedì 17 aprile 2023)offre sempre offerte interessanti negli altri reparti diversi dagli alimentari. Ora tocca alleè pronta con nuove offerte specie dal settore non alimentare. Infatti, la nota catena tedesca spesso punta su prodotti non alimentari per attirare l’attenzione e potenziali nuovi clienti nei propriche in Italia sono 730 L'articolo proviene da Consumatore.com.

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... catiperciu : Metto in vendita delle scarpe e mi chiedono collant usati, no ma tutt appost??? - Newsinunclick : Alla collezione dei cimeli da record per vendita della carriera di Michael Jordan mancava ancora uno dei pezzi più… - Federico_Lepori : @LaStampa Aveva da concludere la vendita degli aerei per la compagnia Air China, sarebbe stato capace di lustrargli le scarpe con la lingua - Betman39583261 : RT @DeaSamantha6: Queste scarpe erano in vendita da qualche giorno. Mi sono arrivate delle offerte. L interessato può scrivermi in privato… - Fabio19265219 : RT @WhiteVenusCP: Nonostante non sia molto propensa a mettere in vendita le mie scarpe...ma ho avuto parecchie richieste per quelle che ind… -