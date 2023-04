Scaroni non piace ai fondi. Un finanziere lituano cerca di ribaltare le nomine Enel di Meloni (Di lunedì 17 aprile 2023) L'azionista di minoranza Covalis Capital propone il banchiere Mazzucchelli alla presidenza, lasciando Cattaneo ad. Un segnale a tutti gli altri investitori istituzionali per portarli dalla sua parte Leggi su huffingtonpost (Di lunedì 17 aprile 2023) L'azionista di minoranza Covalis Capital propone il banchiere Mazzucchelli alla presidenza, lasciando Cattaneo ad. Un segnale a tutti gli altri investitori istituzionali per portarli dalla sua parte

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... nelloscavo : Questa notizia, che in Italia non ha avuto molta eco, andrebbe invece ricordata. #Scaroni - Corriere : Paolo Scaroni e le condizioni per l’Enel: rinuncio a tutto ma non al Milan - elio_vito : Le nomine del governo Meloni non sono diverse da quelle dei precedenti. Giusto che le aziende partecipate seguano g… - HuffPostItalia : Scaroni non piace ai fondi. Un finanziere lituano cerca di ribaltare le nomine Enel di Meloni - infoiteconomia : Enel, perché i fondi americani non si elettrizzano con Scaroni -