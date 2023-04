Sassuolo-Juventus 1-0 | Allegri | “Concentrarsi prima sul campionato”

(Di lunedì 17 aprile 2023) Massimiliano, allenatore della, ha parlato al termine della sconfitta per uno a zero contro ildi Dionisi. Al Mapei Stadium i bianconeri ottengono una sconfitta che, al netto della penalizzazione, certifica l’addio alla zona Champions. Per questo risultato pesa come un macigno l’errore di Fagioli che chiude il match in lacrime. Per i neroverdi bene le prestazioni di Bajrami e Defrel.: “Chiesa era carico sulle gambe” Il tecnico livornese ha commentato cosi la gara dei suoi: “Dobbiamo migliorare, oggi era una partita in cui non abbiamo fatto bene per 60 minuti. Poi abbiamo preso lo schiaffo e abbiamo reagito. Era un passaggio importante, potevamo mettere le milanesi a 11 e 9 punti. Poi abbiamo diverse partite, Lisbona, Coppa Italia, ...

Commenta per primo Frena la, sconfitta questo tardo pomeriggio dalper 1 - 0 - grazie alla rete di Defrel - ma anche la sua avversaria, nel ritorno dei quarti di finale di Europa League, non è riuscita a far ...TORINO - La seconda sconfitta di fila in campionato non va giù ai tifosi della, che a pochi giorni dal ritorno dei quarti di Europa League in casa dello Sporting (...quello con ile ......30 Verona - Padova 3 - 0 CALCIO - SERIE A 12:30 Lecce - Sampdoria 1 - 1 15:00 Torino - Salernitana 1 - 1 18:001 - 0 20:45 Roma - Udinese 3 - 0 MOTORI - MOTO GP 21:00 GP Americhe ...

Serie A: Sassuolo-Juventus 1-0 Agenzia ANSA

Nell'edizione odierna, Tuttosport apre in prima pagina con il ko della Juventus contro il Sassuolo: " Juve, è un pianto. Brutta sconfitta con il Sassuolo, è la seconda consecutiva in campionato ".