(Di lunedì 17 aprile 2023) REGGIO EMILIA - Mancano più di due mesi all'apertura ufficiale del calciomercato ma le società sono già pienamente a lavoro per iniziare a programmare quelle che saranno le operazioni in vista della ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... tuttosport : Carnevali avvisa la Juve: 'Frattesi vale 40 milioni' ?? #Tuttosport #Carnevali #Frattesi #Juventus - sportli26181512 : #Sassuolo, Carnevali: '#Frattesi? Ecco a quanto lo vendiamo': L'amministratore delegato si espone sul futuro di alc… - sportface2016 : #Sassuolo | #Carnevali: 'Frattesi vale 40 milioni. De Zerbi pronto per un top club' - Luxgraph : Carnevali avvisa la Juve: 'Frattesi vale 40 milioni' - Giornaleditalia : #italpresssport Calcio: Sassuolo. Carnevali 'Con Juve vittoria meritata, sogno Europa' -

Chi avrà il suo bel da fare è sicuramente l'amministratore delegato delGiovanni. L'ad, ai microdoni di Rai Gr Parlamento , ha parlato del futuro di alcuni giocatori tra cui ...Lo ha dichiarato Giovanni, amministratore delegato del, intervenuto a "La politica nel pallone" su Rai Gr Parlamento. "Eravamo coscienti delle difficoltà che potevamo incontrare ...Una gara che sicuramente dirà molto per- Juve, parlaNel pre gara ha preso la parola l'amministratore delegato del, Giovanni, che ha parlato anche di possibili ...

Sassuolo, Carnevali: "Frattesi da Juve, sogno Chiellini" - Sportmediaset Sport Mediaset

Sassuolo, Carnevali: "De Zerbi è pronto per un top club" L'amministratore delegato nervoverde Carnevali ha poi parlato di Dionisi: "Quando è arrivato era un allenatore giovane, ancora da costruire, ma ...Sassuolo, Carnevali: "Frattesi alla Juve Non ne abbiamo parlato" "Quando Berardi non c'è, manca tanto e spero rimanga al Sassuolo. È stata un'annata storta, ma la sua presenza per noi è determinante.