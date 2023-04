Sarnico Lovere Run, domenica 23 aprile in migliaia alla corsa sul lago d’Iseo (Di lunedì 17 aprile 2023) Sarnico. E’ stata presentata sabato 15 aprile, presso la Sala Affreschi di Palazzo Tadini a Lovere (Bg) la 11^ Sarnico Lovere Run, manifestazione organizzata da Moving Factory in programma domenica 23 aprile. Il format dell’evento è pensato per far vivere un weekend speciale a tutti, ciascuno in base al proprio grado di allenamento, e godersi la sponda bergamasca del lago d’Iseo, immersi in un panorama di straordinaria bellezza. Attese in zona oltre 10mila persone, considerando anche gli accompagnatori dei 4500 partecipanti iscritti. Circa 100 i bambini attesi alla Kids Run, 3000 alla competitiva Sarnico Lovere e altri 1500 per la camminata non competitiva Riva di ... Leggi su bergamonews (Di lunedì 17 aprile 2023). E’ stata presentata sabato 15, presso la Sala Affreschi di Palazzo Tadini a(Bg) la 11^Run, manifestazione organizzata da Moving Factory in programma23. Il format dell’evento è pensato per far vivere un weekend speciale a tutti, ciascuno in base al proprio grado di allenamento, e godersi la sponda bergamasca del, immersi in un panorama di straordinaria bellezza. Attese in zona oltre 10mila persone, considerando anche gli accompagnatori dei 4500 partecipanti iscritti. Circa 100 i bambini attesiKids Run, 3000competitivae altri 1500 per la camminata non competitiva Riva di ...

