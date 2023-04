Sara Simeoni e l'oro olimpico, un sogno avverato (Di lunedì 17 aprile 2023) AGI - “L'oro alle Olimpiadi di Mosca è ancora oggi un sogno che si è avverato, senza di quello mi sarebbe rimasto l'amaro in bocca: sono cresciuta con il mito olimpico. I presidenti della federazione nazionale che si sono susseguiti dopo Nebiolo mi hanno fatto tramontare il progetto giovanile del Club Italia che era molto valido, un vero peccato”. Lo racconta all'AGI Sara Simeoni, icona dello sport italiano, ‘Regina' del salto in alto, campionessa olimpica ai Giochi di Mosca nel 1980. Mercoledì 19 aprile festeggerà 70 anni. Simeoni, 178 centimetri, troppo alta per essere inserita tra le ballerine della ‘Scala' (era sempre stato un suo sogno), è sempre stata molto elegante nel suo gesto tecnico, icona per i suoi capelli ricci, talvolta timida e atleta di grande forza ... Leggi su agi (Di lunedì 17 aprile 2023) AGI - “L'oro alle Olimpiadi di Mosca è ancora oggi unche si è, senza di quello mi sarebbe rimasto l'amaro in bocca: sono cresciuta con il mito. I presidenti della federazione nazionale che si sono susseguiti dopo Nebiolo mi hanno fatto tramontare il progetto giovanile del Club Italia che era molto valido, un vero peccato”. Lo racconta all'AGI, icona dello sport italiano, ‘Regina' del salto in alto, campionessa olimpica ai Giochi di Mosca nel 1980. Mercoledì 19 aprile festeggerà 70 anni., 178 centimetri, troppo alta per essere inserita tra le ballerine della ‘Scala' (era sempre stato un suo), è sempre stata molto elegante nel suo gesto tecnico, icona per i suoi capelli ricci, talvolta timida e atleta di grande forza ...

