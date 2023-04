Sara Curtis | chi è la nuova baby stella del nuoto azzurro

(Di lunedì 17 aprile 2023) Intervistata da Gazzetta dello Sport ha spiazzato tutti parlando del suo colore della pelle: "Non è vero che i nuotatori di colore non vanno forte, quindi mi fa un bellissimo effetto" . La mamma ...

L'Italnuoto, una delle migliori di sempre, ha trovato una nuova stella. La scena degli Assoluti UnipolSai primaverili se l'è presa, 16enne piemontese che ha vinto con record italiano la finale dei 50 stile libero. Il primo titolo italiano di. Chi è. Il colore della pelle . Il primo titolo ...La donna copertina della quarta giornata degli Assoluti UnipolSai primaverili di nuoto è la cuneese, 16 anni, che, dopo un'ottima batteria dove ha stabilito il primato personale (25"23), ha vinto la finale dei 50 stile libero con il record italiano cadette di 25"14 conquistando il primo ...Prime volte Prima vittoria tra le grandi per, nei 50 sl, col record italiano cadette di 25'14, sesto crono italiano di sempre. La cuneese nata nel 2006 batte Costanza Cocconcelli di due ...

Sara Curtis da favola: a 16 anni vince il suo primo titolo assoluto di nuoto. Oro anche per la ventenne di Br… La Stampa

Grandi soddisfazioni, in casa CSR, dai Campionati Assoluti UnipolSai primaverili di nuoto. La genolese Sara Curtis, atleta CSR tesserata Team Dimensione Nuoto, ha conquistato un sorprendente titolo it ...