Sapete perchè Maria De Filippi non ha avuto figli naturali? (Di lunedì 17 aprile 2023) Maria De Filippi è madre di Gabriele Costanzo, giovane adottato con il defunto marito Maurizio Costanzo, scomparso recentemente. La conduttrice parla di come lei non avesse alcun tipo di problema fisico e della scelta di non avere figli, ma di adottarli. Maria e Maurizio hanno fatto una scelta importante in questo senso, in quanto era loro desiderio quello di occuparsi di un bambino solo e lasciato in difficoltà. Per questo poco dopo entra nelle loro vite Gabriele e racconta quali sono state i problemi sorti con il suo arrivo a casa. Maria De Filippi parla dell’adozione di Gabriele Costanzo La situazione in casa all’arrivo di Gabriele è stata difficile, in quanto lui aveva un carattere già formato e non era abituato ad essere parte di una famiglia. Gli scontri non sono mancati, ma la ... Leggi su anticipazionitv (Di lunedì 17 aprile 2023)Deè madre di Gabriele Costanzo, giovane adottato con il defunto marito Maurizio Costanzo, scomparso recentemente. La conduttrice parla di come lei non avesse alcun tipo di problema fisico e della scelta di non avere, ma di adottarli.e Maurizio hanno fatto una scelta importante in questo senso, in quanto era loro desiderio quello di occuparsi di un bambino solo e lasciato in difficoltà. Per questo poco dopo entra nelle loro vite Gabriele e racconta quali sono state i problemi sorti con il suo arrivo a casa.Deparla dell’adozione di Gabriele Costanzo La situazione in casa all’arrivo di Gabriele è stata difficile, in quanto lui aveva un carattere già formato e non era abituato ad essere parte di una famiglia. Gli scontri non sono mancati, ma la ...

