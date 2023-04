Sanità pubblica, l’oncologo Bianco: “In Italia il numero dei posti di letto è in assoluto tra i più bassi in Europa, 3.2 ogni 1000 abitanti” (Di lunedì 17 aprile 2023) “In Italia abbiamo il numero di posti letto in assoluto tra i più bassi in Europa: 3.2 su ogni 1000 abitanti. Nella regione Lazio la media dei posti letto è di 2.8 ogni 1000 abitanti. Ma in questa regione la vera emergenza è che non esiste ancora una rete oncologica a fronte di quasi 400mila pazienti oncologici e di 37mila persone che si ammalano di tumore ogni anno. Una vergogna“. Sono le parole pronunciate nella trasmissione Italia città aperta, su Cusano Italia Tv, dall’oncologo Vincenzo Bianco, consigliere dell’Ordine dei Medici di Roma e ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 17 aprile 2023) “Inabbiamo ildiintra i piùin: 3.2 su. Nella regione Lazio la media deiè di 2.8. Ma in questa regione la vera emergenza è che non esiste ancora una rete oncologica a fronte di quasi 400mila pazienti oncologici e di 37mila persone che si ammalano di tumoreanno. Una vergogna“. Sono le parole pronunciate nella trasmissionecittà aperta, su CusanoTv, dalVincenzo, consigliere dell’Ordine dei Medici di Roma e ...

