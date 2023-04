Sanità | Furfaro Pd | ' medico di base per senza fissa dimora per sanare ingiustizia'

Leggi su liberoquotidiano

(Di lunedì 17 aprile 2023) Roma, 17 apr (Adnkronos) - "C'è una crepa nel nostro sistema che riguarda tantissime persone, per lo più italiane - oltre 60mila - che perdendo la residenza non hanno più diritto ad undi. Queste persone usano i pronti soccorso per le cure, creando un costo aggiuntivo per lo Stato". Così a Radio Immagina, la radio del Pd, Marco, deputato del Pd e responsabile Iniziative politiche, contrasto alle diseguaglianze e welfare nella segreteria Pd. "Dare undianche per le personevuole direunae permette anche di recuperare risorse. Finalmente questa proposta è arrivata in Parlamento e speriamo che potremmo discuterne in maniera laica", ha aggiunto.