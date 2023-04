‘San Gennaro. Il patto è il sangue’: il primo libro a fumetti dedicato al Santo Patrono (Di lunedì 17 aprile 2023) Tempo di lettura: 3 minutiÈ dedicato al Tesoro di San Gennaro e alla vita del Santo Patrono il nuovo libro a fumetti con la sceneggiatura di Alessandro Di Virgilio e i disegni di Benedetta Baroni dal titolo “San Gennaro. Il patto è il sangue“, in uscita per la casa editrice Kleiner Flug, che sarà presentato giovedì 20 aprile, alle ore 18.30 nel cortile del Museo del Tesoro di San Gennaro (via Duomo 149 – Ingresso libero). L’evento, realizzato dal Museo del Tesoro di San Gennaro in collaborazione con Scuola Internazionale di Comics di Firenze, rientra nel programma del COMIC(ON)OFF, la rassegna dedicata agli incontri con fumettisti, scrittori, illustratori, attori e musicisti che, in diversi spazi ... Leggi su anteprima24 (Di lunedì 17 aprile 2023) Tempo di lettura: 3 minutiÈal Tesoro di Sane alla vita delil nuovocon la sceneggiatura di Alessandro Di Virgilio e i disegni di Benedetta Baroni dal titolo “San. Ilè il sangue“, in uscita per la casa editrice Kleiner Flug, che sarà presentato giovedì 20 aprile, alle ore 18.30 nel cortile del Museo del Tesoro di San(via Duomo 149 – Ingresso libero). L’evento, realizzato dal Museo del Tesoro di Sanin collaborazione con Scuola Internazionale di Comics di Firenze, rientra nel programma del COMIC(ON)OFF, la rassegna dedicata agli incontri consti, scrittori, illustratori, attori e musicisti che, in diversi spazi ...

