Samsung, LG fornirà le batterie per i foldable Galaxy Z Flip 5 e Fold 5

Nel corso dei prossimi mesi, i nuovi Galaxy Z Flip 5 e Galaxy Z Fold 5 faranno il proprio debutto sul mercato. Samsung presenterà i nuovi smartphone pighevoli nel corso di un evento Galaxy Unpacked che, molto probabilmente, si terrà ad agosto. Le indiscrezioni riguardanti i nuovi device Foldable hanno già iniziato a circolare tra cui alcuni dettagli sulle caratteristiche tecniche. Un nuovo report ha permesso di svelare quali saranno le batterie utilizzate per i device. Samsung ha deciso di diversificare e, per questo motivo, le batterie di Fold 5 e Flip 5 saranno realizzate da LG. Si tratta di uno dei principali competitor dell'azienda coreana.

