Samsung Galaxy S23 e iPhone 14 in super sconto con WindTre (Di lunedì 17 aprile 2023) TecnoAndroid La nuova serie top di gamma di Samsung Galaxy S23 e i nuovi iPhone 14 sono gli smartphone dell'ultimo momento e sono davvero ricercati dagli utenti. Questi dispositivi costano però una bella somma e per questo motivo vari operatori telefonici hanno deciso di permettere il loro acquisto a rate. Con il noto operatore telefonico WindTre, in particolare, sarà possibile acquistare questi nuovi smartphone ad un ottimo prezzo. Samsung Galaxy S23 e iPhone 14 ora acquistabili ad un ottimo prezzo con WindTre In questi ultimi giorni l'operatore telefonico WindTre sta proponendo l'acquisto dei nuovi smartphone top di gamma di casa Apple e Samsung ad un prezzo davvero eccezionale. In particolare, utilizzando il ...

