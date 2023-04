(Di lunedì 17 aprile 2023) Gara valida per la trentunesima giornata del campionato italiano Serie A 2022/2023. Entrambe si giocano una grossa fetta di salvezza, soprattutto i blucerchiati che hanno dieci punti di ritardo dagli aquilotti quart’ultimi.Vssi giocherà sabato 22 aprile 2023 alle ore 20.45 presso lo stadio Marassi.VS: COME ARRIVANO LE DUE SQUADRE I blucerchiati sono reduci dal pareggio di Lecce che non ha migliorato per nulla loro classifica. Difatti continuano a stazionare al penultimo posto con dieci punti di ritardo dal terzultimo posto a otto giornate dal termine. L’impresa resta quasi impossibile. Gli aquilotti sono stati sconfitti in casa nettamente dalla Lazio. Fortunatamente questa battuta d’arresto lascia inalterato il vantaggio sulla diretta concorrente per la salvezza, ovvero il ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... periodicodaily : Sampdoria Vs Spezia: probabili formazioni e dove vederla - SampNews24 : Serie A 31a giornata: scontro diretto #Sampdoria-Spezia. Il Verona… - dqr3sxx7 : @AntonioCirino10 @Inter Possiamo insultarlo e gli do il 99% della colpa. Ma la colpa é anche dell'attacco. Con un a… - clubdoria46 : #Sampdoria, fissata la ripresa degli allenamenti verso lo #Spezia #SampSpezia #Bogliasco - massferrante : @ncorrasco Per me é forte, ma manca da troppo uno che salta l’uomo o Si inventa la Giocata fuori dagli Schemi che d… -

E' l'unico modo che ho per spiegarmi le analisi pre e post partita di Lecce -da parte di ... due partite dove era imperativo farne 6 per giocarsi il tutto per tutto con loFelici di ...- Lazio 0 - 3 Irrati (Var: Di Paolo) 6,5 'Corretti sia il rigore per il fallo su Felipe ... Lecce -1 - 1 Mariani (Var: Mazzoleni) 7 'Non succede nulla di particolare'. Torino - ......dal (deludente) pareggio interno per 1 - 1 targato Ceesay - Jesé contro la derelitta, ... Udinese (in casa), Juventus (in trasferta), Verona (in casa), Lazio (in trasferta),(in ...

Sampdoria-Spezia, spezzini solo nel settore ospiti con tessera del tifoso. Ma la vendita per il momento è sospesa CittaDellaSpezia

Probabilmente vivo in un universo parallelo. E' l'unico modo che ho per spiegarmi le analisi pre e post partita di Lecce-Sampdoria da parte di alcuni protagonisti. Trovare briciole da salvare, in un’a ...Serie A, 30° giornata risultati e classifica, tutte le partite del week-end aspettando l'ultima partita di stasera, Fiorentina-Atalanta ...