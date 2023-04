Salvini: “Calenda e Renzi sembrano Sandra e Raimondo, si prendono a schiaffoni” (Di lunedì 17 aprile 2023) “I due che si stanno prendendo a schiaffoni sono Renzi e Calenda, sembrano Sandra e Raimondo. Ma Sandra e Raimondo facevano ridere”. Così il leader della Lega e ministro delle Infrastrutture, Matteo Salvini, a un’iniziativa elettorale a Massa a sostegno di Francesco Persiani. “Hanno capito che il centrodestra ha tutta l’intenzione di mantenere l’impegno con gli italiani e si stanno un po’ agitando” ha concluso. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 17 aprile 2023) “I due che si stanno prendendo asono. Mafacevano ridere”. Così il leader della Lega e ministro delle Infrastrutture, Matteo, a un’iniziativa elettorale a Massa a sostegno di Francesco Persiani. “Hanno capito che il centrodestra ha tutta l’intenzione di mantenere l’impegno con gli italiani e si stanno un po’ agitando” ha concluso. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

