Salute | in Italia 102 centri per curare dipendenza da Internet | 65% al Nord

Roma, 17 apr. (Adnkronos Salute) - In Italia sono 102 i centri dedicati alla dipendenza da Internet, con 3.667 utenti presi in carico, soprattutto tra i 15 e 18 anni, e 358 professionisti impegnati. Realizzata dal Centro nazionale Dipendenze e Doping dell'Istituto superiore di sanità (Iss), la mappatura, che comprende sia i servizi Ssn sia le strutture del privato sociale, offre una panoramica dei servizi che - osserva l'Iss - si presentano sul territorio in modo disomogeneo. La maggiore concentrazione è nelle regioni del Nord Italia (38 centri solo in Lombardia) che ospitano il 65% dei servizi, seguite dalle regioni del Centro con il 27% dei servizi (12 nelle Marche) e dalle regioni del Sud e delle Isole con il 9% dei servizi (4 in Sardegna).

