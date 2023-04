Salute | asmatico 1 bimbo italiano su 10 | a maggio spirometrie gratis

Leggi su liberoquotidiano

(Di lunedì 17 aprile 2023) Roma, 17 apr. (Adnkronos) - In Italia un bambino su dieci soffre di asma e il 2% dei piccoli e degli adolescenti colpiti soffre di asma grave, rara ma impegnativa condizione che tutt'oggi rappresenta un'importante causa di costi sanitari, assenze scolastiche, ricoveri, accessi in Pronto Soccorso e scarsa qualità di vita. In occasione della giornata mondiale dell'asma, che ricorre il 2, la Società italiana di malattie respiratorie infantili (Simri) lancia una campagna che vede coinvolti circa 30 centri italiani di Pneumologia pediatrica che offriranno valutazioni spirometriche pediatriche gratuite durante tutto il mese di. Ogni centro, secondo le proprie disponibilità, dedicherà un giorno del mese dia questa iniziativa. La campagna vede coinvolte anche la Società italiana di Pediatria (Sip), ...