Salernitana Vs Sassuolo: probabili formazioni e dove vederla (Di lunedì 17 aprile 2023) Gara valida per la trentunesima giornata del campionato italiano di Serie A 2022/2023. Una vittoria per i granata significherebbe avvicinarsi moltissimo alla salvezza, mentre i neroverdi, già tranquilli, puntano ad allungare la loro striscia positiva. Salernitana Vs Sassuolo si giocherà sabato 22 aprile 2023 alle ore 15 presso lo stadio Arechi. Salernitana VS Sassuolo: COME ARRIVANO LE DUE SQUADRE Nell’ultimo turno i granata hanno pareggiato a Torino per 1-1,ottenendo il quinto risultato utile consecutivo. Il vantaggio sul terzultimo posto, ovvero 7 punti, è rimasto inalterato, e una eventuale vittoria contro i neroverdi sarebbe fondamentale a otto giornate dal termine. Gli Gli emiliani sono reduci dalla vittoria casalinga contro la Juventus che gli ha permesso di migliorare la classifica ed conquistare ... Leggi su sport.periodicodaily (Di lunedì 17 aprile 2023) Gara valida per la trentunesima giornata del campionato italiano di Serie A 2022/2023. Una vittoria per i granata significherebbe avvicinarsi moltissimo alla salvezza, mentre i neroverdi, già tranquilli, puntano ad allungare la loro striscia positiva.Vssi giocherà sabato 22 aprile 2023 alle ore 15 presso lo stadio Arechi.VS: COME ARRIVANO LE DUE SQUADRE Nell’ultimo turno i granata hanno pareggiato a Torino per 1-1,ottenendo il quinto risultato utile consecutivo. Il vantaggio sul terzultimo posto, ovvero 7 punti, è rimasto inalterato, e una eventuale vittoria contro i neroverdi sarebbe fondamentale a otto giornate dal termine. Gli Gli emiliani sono reduci dalla vittoria casalinga contro la Juventus che gli ha permesso di migliorare la classifica ed conquistare ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... periodicodaily : Salernitana Vs Sassuolo: probabili formazioni e dove vederla - Charlito0374 : @Simone_Cutri Io invece non capisco da cosa derivi la vostra ipoValutazione, perché 3 sconosciuti del Monza, Sassuo… - barellismo19 : @GoalItalia Quindi oltre ai 15 punti della penalizzazione,ai 2 punti della Salernitana e, perché no,ai 2 punti dell… - salernonotizie : Salernitana-Sassuolo, 7000 tifosi hanno già acquistato mini abbonamenti e biglietti - tripletemainb : RT @FrankDeSboer: Sconfitte in serie A Napoli 3 Lazio 5 Milan 7 Juve 7 Roma 8 Udinese 8 Atalanta 9 Bologna 10 Fiorentina 10 Torino 11 Inte… -