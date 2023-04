Salernitana | intesa in Comune per la convenzione dell’Arechi

(Di lunedì 17 aprile 2023) Tempo di lettura: 2 minutiÈ stata presentata questa mattina ina Salerno lache consentirà alladi utilizzare lo stadio Arechi per i prossimi sei anni, prorogabili di altri sei. Al documento hanno lavorato l’amministratore delegato della, Maurizio Milan ed il sindaco di Salerno, insieme al delegato del, Felice Marotta e all’avvocato Rino Sica. “È stato un ottimo lavoro di squadra con ildi Salerno“, ha detto a margine Maurizio Milan. “È unache ci lascia lo stadio per altri dodici anni e prevede un passaggio tecnico importante, che sappiamo essere in procinto di partenza, come quello legato al restyling dello stadio. Apporteremo anche i giusti lavori per la licenza nelle competizioni europee. ...

Salernitana, intesa in Comune per convenzione Arechi - Campania Agenzia ANSA

(ANSA) - SALERNO, 17 APR - È stata presentata questa mattina in Comune a Salerno la convenzione che consentirà alla Salernitana di utilizzare lo stadio Arechi per i prossimi sei anni, prorogabili di ...