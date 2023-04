Salario minimo, contro il vuoto legislativo serve aprire una stagione rivendicativa (Di lunedì 17 aprile 2023) In Italia un giovane su quattro è a rischio povertà. Dal 1990 a oggi l’Italia è l’unico Paese Ocse in cui i salari non solo non sono aumentati, ma sono addirittura crollati: -2,9%. Nel 2022 erano più bassi del 12% in termini reali rispetto al 2008, secondo quanto affermato dal Global Wage Report 2022-23 dell’OIL (Organizzazione Internazionale del Lavoro). E negli ultimi anni, a una situazione già nera, si è aggiunto il boom dei prezzi, che ha fatto crollare il potere d’acquisto di lavoratori e lavoratrici. Il quadro, insomma, ci restituisce un’Italia dai bassi salari, che non aumentano – anzi diminuiscono! – e con un’inflazione che li attacca ulteriormente. Tra i banchi del governo, però, pare non se ne sia accorto nessuno. Vivono, probabilmente, su un altro pianeta. L’estrema destra di governo è, infatti, ferocemente contraria all’introduzione di qualsiasi forma di ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 17 aprile 2023) In Italia un giovane su quattro è a rischio povertà. Dal 1990 a oggi l’Italia è l’unico Paese Ocse in cui i salari non solo non sono aumentati, ma sono addirittura crollati: -2,9%. Nel 2022 erano più bassi del 12% in termini reali rispetto al 2008, secondo quanto affermato dal Global Wage Report 2022-23 dell’OIL (Organizzazione Internazionale del Lavoro). E negli ultimi anni, a una situazione già nera, si è aggiunto il boom dei prezzi, che ha fatto crollare il potere d’acquisto di lavoratori e lavoratrici. Il quadro, insomma, ci restituisce un’Italia dai bassi salari, che non aumentano – anzi diminuiscono! – e con un’inflazione che li attacca ulteriormente. Tra i banchi del governo, però, pare non se ne sia accorto nessuno. Vivono, probabilmente, su un altro pianeta. L’estrema destra di governo è, infatti, ferocemente contraria all’introduzione di qualsiasi forma di ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... FilBarbera : I salari dipendono dalla produttività? Oppure se le imprese sono libere di seguire una via bassa alla crescita (cio… - fattoquotidiano : Basta lavoro sottopagato! Firma su - fattoquotidiano : Il salario minimo è dignità: il governo ci ripensi e lo introduca. Firma anche tu ?? - tequi3 : @Gianluc54410558 @Kore_1993 Assolutamente, per questo deve esistere il salario minimo perchè i ccnl hanno forza sol… - lbattisti80 : Un #salariominimo per i lavoratori e per l’economia -