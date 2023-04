Sacramento Kings-Golden State Warriors stanotte in tv: canale, orario e diretta streaming gara-2 playoff NBA 2022/2023 (Di lunedì 17 aprile 2023) Le indicazioni per seguire in TV la gara tra Sacramento Kings e Golden State Warriors, gara-2 della serie playoff NBA 2022/2023. Serie in salita per i campioni in carica, sconfitti in gara-1 e chiamata a riscattarsi nel secondo match di scena a Sacramento per agguantare il pareggio. Secondo i bookmakers, Curry e compagni partiranno leggermente favoriti ma la sfida si prospetta comunque equilibrata. Chi avrà la meglio? La palla a due è prevista per questa sera alle ore 04:00 italiane di stanotte (tra lunedì 17 e martedì 18 aprile). diretta TV su Sky Sport NBA e in streaming su Sky Go, NOW e su NBA League Pass. SportFace. Leggi su sportface (Di lunedì 17 aprile 2023) Le indicazioni per seguire in TV latra-2 della serieNBA. Serie in salita per i campioni in carica, sconfitti in-1 e chiamata a riscattarsi nel secondo match di scena aper agguantare il pareggio. Secondo i bookmakers, Curry e compagni partiranno leggermente favoriti ma la sfida si prospetta comunque equilibrata. Chi avrà la meglio? La palla a due è prevista per questa sera alle ore 04:00 italiane di(tra lunedì 17 e martedì 18 aprile).TV su Sky Sport NBA e insu Sky Go, NOW e su NBA League Pass. SportFace.

