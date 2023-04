Sace: a Milano apre la Casa delle imprese, Ricci: “Uno spazio per creare soluzioni agili per le PMI” (Di lunedì 17 aprile 2023) (Adnkronos) – Sace, il gruppo assicurativo-finanziario direttamente controllato dal ministero dell’Economia e delle Finanze, rinnova completamente la presenza su Milano spostando gli uffici in Via Cavallotti 14, in una vera e propria open platform di prossimità, moderna sostenibile e funzionale, che si affianca alle altre 13 sedi sul territorio italiano e 9 nel Mondo e alla piattaforma digitale mySace.it, sempre disponibile per le imprese, soprattutto Pmi. Dalle vetrine su strada alla terrazza all’ultimo piano, gli spazi potranno essere a disposizione per raccontare e incontrare il migliore Made in Italy e le aziende che Sace supporta in Italia e nel mondo. “La nostra nuova sede di Milano – sottolinea l’ad di Sace, Alessandra Ricci ... Leggi su italiasera (Di lunedì 17 aprile 2023) (Adnkronos) –, il gruppo assicurativo-finanziario direttamente controllato dal ministero dell’Economia eFinanze, rinnova completamente la presenza suspostando gli uffici in Via Cavallotti 14, in una vera e propria open platform di prossimità, moderna sostenibile e funzionale, che si affianca alle altre 13 sedi sul territorio italiano e 9 nel Mondo e alla piattaforma digitale my.it, sempre disponibile per le, soprattutto Pmi. Dalle vetrine su strada alla terrazza all’ultimo piano, gli spazi potranno essere a disposizione per raccontare e incontrare il migliore Made in Italy e le aziende chesupporta in Italia e nel mondo. “La nostra nuova sede di– sottolinea l’ad di, Alessandra...

