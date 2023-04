Sabatini: «Lukaku e Lautaro Martinez sopravvalutati, la rosa no!» (Di lunedì 17 aprile 2023) Sandro Sabatini, ospite a ‘Microfono Aperto’ su Radio Sportiva, ha detto la sua sulla qualità della rosa dell’Inter soffermandosi in particolare su Romelu Lukaku e Lautaro Martinez. TUTTI OK TRANNE UNO ? Sandro Sabatini ha parlato del reale valore della rosa dell’Inter e in particolare di Romelu Lukaku: «In generale la rosa non è stata sopravvalutata assolutamente. C’è un giocatore della rosa, ovvero Lukaku che è stato sopravvalutato e questo lo dicono i suoi numeri. Lui segna su rigore quando c’è, ma non in campo. Il suo rendimento non è paragonabile allo stipendio che percepisce e alla valutazione che la società fa di lui». SOVRASTIMATO ? Il giornalista ha poi espresso un suo parere anche su ... Leggi su inter-news (Di lunedì 17 aprile 2023) Sandro, ospite a ‘Microfono Aperto’ su Radio Sportiva, ha detto la sua sulla qualità delladell’Inter soffermandosi in particolare su Romelu. TUTTI OK TRANNE UNO ? Sandroha parlato del reale valore delladell’Inter e in particolare di Romelu: «In generale lanon è stata sopravvalutata assolutamente. C’è un giocatore della, ovveroche è stato sopravvalutato e questo lo dicono i suoi numeri. Lui segna su rigore quando c’è, ma non in campo. Il suo rendimento non è paragonabile allo stipendio che percepisce e alla valutazione che la società fa di lui». SOVRASTIMATO ? Il giornalista ha poi espresso un suo parere anche su ...

