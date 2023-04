**Russia: procura Milano, 'nessun ritardo in sequestro telefoni Uss'** (Di lunedì 17 aprile 2023) Milano, 17 apr. (Adnkronos) - nessun ritardo nel sequestro dei due cellulari di Artem Uss, l'imprenditore russo evaso il 22 marzo dai domiciliari, all'indomani del sì all'estradizione negli Stati Uniti. E' quanto emerge in procura a Milano dove il numero uno Marcello Viola è chiamato a fornire alla procura generale - guidata da Francesca Nanni - spiegazioni su un caso che sta creando più di qualche polemica sul fronte politico e giudiziario. La relazione del procuratore capo, che potrebbe essere consegnata già domani, contiene i dettagli dell'inchiesta sulla fuga, di cui si sta occupando il pm Giovanni Tarzia, ma anche e soprattutto i dettagli forniti dall'aggiunto De Pasquale sulla cronologia di quanto accadde dopo la rogatoria con cui il ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 17 aprile 2023), 17 apr. (Adnkronos) -neldei due cellulari di Artem Uss, l'imprenditore russo evaso il 22 marzo dai domiciliari, all'indomani del sì all'estradizione negli Stati Uniti. E' quanto emerge indove il numero uno Marcello Viola è chiamato a fornire allagenerale - guidata da Francesca Nanni - spiegazioni su un caso che sta creando più di qualche polemica sul fronte politico e giudiziario. La relazione deltore capo, che potrebbe essere consegnata già domani, contiene i dettagli dell'inchiesta sulla fuga, di cui si sta occupando il pm Giovanni Tarzia, ma anche e soprattutto i dettagli forniti dall'aggiunto De Pasquale sulla cronologia di quanto accadde dopo la rogatoria con cui il ...

