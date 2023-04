Russia, l’oppositore politico di Putin Vladimir Kara Murza rischia fino a 25 anni di carcere (Di lunedì 17 aprile 2023) Accusato di aver diffuso informazioni false sull’esercito russo e di tradimento, lo storico e politico di opposizione Vladimir Kara-Murza oggi, 17 aprile, conoscerà il suo destino. Il tribunale di Mosca emetterà la sentenza per un rischio di pena fino a 25 anni di carcere, così come ha proposto l’accusa pochi giorni fa. Sarebbe una condanna senza precedenti per un prigioniero politico. 41 anni, padre di tre figli ed ex giornalista con passaporto russo e britannico, Kara-Murza ha trascorso anni all’opposizione politica del presidente Vladimir Putin, facendo pressione su governi e istituzioni per imporre sanzioni alla ... Leggi su open.online (Di lunedì 17 aprile 2023) Accusato di aver diffuso informazioni false sull’esercito russo e di tradimento, lo storico edi opposizioneoggi, 17 aprile, conoscerà il suo destino. Il tribunale di Mosca emetterà la sentenza per un rischio di penaa 25di, così come ha proposto l’accusa pochi giorni fa. Sarebbe una condanna senza precedenti per un prigioniero. 41, padre di tre figli ed ex giornalista con passaporto russo e britco,ha trascorsoall’opposizione politica del presidente, facendo pressione su governi e istituzioni per imporre sanzioni alla ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... KovalevskyMasha : La stampa riporta l’informazione di un nuovo avvelenamento di Navalny,a prescindere che uno possa ammirarlo o meno,… - bralex84 : - shleslebear : RT @iosonofil: ??#Russia, Il principale oppositore del presidente #Putin, Alexei #Navalny, è in condizioni critiche dopo aver manifestato fo… - iosonofil : ??#Russia, Il principale oppositore del presidente #Putin, Alexei #Navalny, è in condizioni critiche dopo aver manif… - justgio_13 : @fanpage #alexeinavalny il più grande oppositore di #Putin è tornato in Russia per la sua volontà. Restando in Germ… -