Russia | l’oppositore politico di Putin Vladimir Kara Murza condannato a 25 anni di carcere

Leggi su open.online

(Di lunedì 17 aprile 2023) Accusato di aver diffuso informazioni false sull’esercito russo e di tradimento, lo storico edi opposizioneoggi, 17 aprile, è statoa 25di. Il tribunale di Mosca ha emesso la sentenza adeguandosi alle richieste dell’accusa di pochi giorni fa. Quella diè una condanna senza precedenti per un prigioniero. 41, padre di tre figli ed ex giornalista con passaporto russo e britco,ha trascorsoall’opposizione politica del presidente, facendo pressione su governi e istituzioni per imporre ...