Russia | l’oppositore Kara-Murza condannato a 25 anni di carcere

(Di lunedì 17 aprile 2023) Il tribunale di Mosca haa 25di detenzione, indi massima sicurezza, uno degli ultimi oppositori rimasti in, lo storico e giornalista Vladimir. Collaboratore dell’ex vice premier russo assassinato, Boris Nemtsov,è statoper “tradimento”, “fake news sull’esercito” e “collaborazione con un’organizzazione indesiderata”.era stato già definito dalle autorità russe un “agente straniero”. Lo storico e giornalista russo Vladimiraveva criticato l’invasione in Ucraina. È statoper tradimento, padre di tre figli, cittadino russo e ...

, 41 anni, padre di tre figli, è stato arrestato'11 aprile 2022. Non era inquando Vladimir Putin dichiarò'inizio dell'invasione dell'Ucraina ma ci è tornato per protestare ...russo Vladimir Kara - Murza è stato condannato a 25 anni di carcere, esattamente quanto chiesto dall'accusa al termine del processo. Un processo che lo storico, giornalista ed esponente ...Lo riferisce la Tass. Vladimir Kara - Murza è stato processato, tra'altro, per tradimento per le sue critiche alla guerra in Ucraina.era stato accusato di tradimento, di aver diffuso notizie false sulle forze armate e di aver lavorato per una organizzazione indesiderabile.'Onu ne ha già chiesto il rilascio. Secondo ...