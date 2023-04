Russia, il dissidente con passaporto britannico Kara - Murza condannato a 25 anni di carcere (Di lunedì 17 aprile 2023) Il tribunale di Mosca ha condannato il politico e giornalista dissidente Vladimir Kara - Murza a 25 anni di carcere per tradimento, diffusione pubblica di false informazioni sull'esercito e per aver ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di lunedì 17 aprile 2023) Il tribunale di Mosca hail politico e giornalistaVladimira 25diper tradimento, diffusione pubblica di false informazioni sull'esercito e per aver ...

