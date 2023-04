Russia | fonti | sequestro cellulari Uss chiesto subito dopo l' arresto

Leggi su liberoquotidiano

(Di lunedì 17 aprile 2023) Milano, 17 apr. (Adnkronos) - Gli Stati Uniti avrebberofin da, nelle fasi successive all', ildei dispositivi elettronici e di altri beni di Artem Uss, il ricco imprenditore russo su cui pende un mandato diper le accuse di associazione per delinquere, riciclaggio e frode. E' quanto si apprende davicine al fascicolo che sottolineano come, già negli atti dei verbali d', viene indicato ilsulla base di un punto dell'accordo riguardante i trattati bilaterali di estradizione tra Stati Uniti e Paesi dell'Unione europea. Il 17 ottobre scorso Uss è stato fermato a Malpensa, dove era in procinto di partire per Istanbul, e portato in carcere a Busto Arsizio, già in questa prima fase sarebbe ...