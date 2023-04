Russia, dissidente Kara-Murza condannato a 25 anni di carcere (Di lunedì 17 aprile 2023) Aveva subito due tentativi di avvelenamento nel 2015 e nel 2017 L’oppositore russo Vladimir Kara-Murza è stato condannato a 25 anni di carcere, esattamente quanto chiesto dall’accusa al termine del processo. Un processo che lo storico, giornalista ed esponente politico aveva paragonato, nella sua dichiarazione finale, a quelli degli anni ’60, ’70, ma anche ’30. Kara-Murza aveva subito due tentativi di avvelenamento nel 2015 e nel 2017. Kara-Murza era stato accusato di tradimento, di aver diffuso notizie false sulle forze armate e di aver lavorato per una organizzazione indesiderabile. Dopo la morte in carcere di Sergei Magnitsky nel 2009, insieme a Nemtsov, aveva operato negli Stati Uniti per ... Leggi su sbircialanotizia (Di lunedì 17 aprile 2023) Aveva subito due tentativi di avvelenamento nel 2015 e nel 2017 L’oppositore russo Vladimirè statoa 25di, esattamente quanto chiesto dall’accusa al termine del processo. Un processo che lo storico, giornalista ed esponente politico aveva paragonato, nella sua dichiarazione finale, a quelli degli’60, ’70, ma anche ’30.aveva subito due tentativi di avvelenamento nel 2015 e nel 2017.era stato accusato di tradimento, di aver diffuso notizie false sulle forze armate e di aver lavorato per una organizzazione indesiderabile. Dopo la morte indi Sergei Magnitsky nel 2009, insieme a Nemtsov, aveva operato negli Stati Uniti per ...

