(Di lunedì 17 aprile 2023) (Adnkronos) – Le autorità giapponesi hanno presentato una nota dial governo russo contro lemilitari organizzate da Mosca, a partire da domani, nell’areaalle, definite dai giapponesi “Territori del nord” e oggetto di una contesa storica tra le due nazioni.ha comunicato che la nota diè stata consegnata dopo che le autorità russe hanno notificato ufficialmente alla guardia costiera nipponica lo svolgimento delletra il 18 e il 22 aprile nella zona meridionale delle, come riferiscono i media giapponesi. Non è la prima volta che il Giappone chiede alladi non effettuaremilitari nella zona delle ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... MarcoFattorini : L'Ungheria ha raggiunto un accordo con la Russia per l'espansione della centrale nucleare di Paks. E il ministro de… - Dome689 : RT @TgLa7: Mosca condanna a 25 anni dissidente Kara-Murza e annuncia: uccisi 7 mercenari britannici - Nicolo230592 : RT @Libero_official: La #Russia annuncia esercitazioni militari nel #Pacifico con 'oltre 160 navi e imbarcazioni, tra cui 12 sottomarini, o… - fisco24_info : Russia annuncia esercitazioni intorno a isole Curili: Tokyo protesta: (Adnkronos) - Le isole definite, dai giappone… - ledicoladelsud : Russia annuncia esercitazioni intorno a isole Curili: Tokyo protesta -

Non è la prima volta che il Giappone chiede alladi non effettuare esercitazioni militari nella zona delle isole Curili. Il portavoce del governo giapponese, Hirokazu Matsuno, ha spiegato che ...Varsavia primail blocco dei prodotti agricoli fino al 30 giugno provenienti dall'Ucraina e poco dopo si unisce l'Ungheria di Orbán . Al centro delle proteste è soprattutto il grano e la ...Leggi Anche Artem Uss, l'imprenditore russo evaso dai domiciliari a Milano,: 'Sono in, costretto a scappare' La fuga di Artem Uss Sta di fatto che Uss, come temuto dagli americani, è fuggito. Il figlio 40enne di Alexander Uss, potente governatore della regione ...

Russia annuncia esercitazioni intorno a isole Curili: Tokyo protesta Adnkronos

Le isole definite, dai giapponesi 'Territori del nord', sono oggetto di una contesa storica tra le due nazioni. Per Mosca sono "parte integrante del territorio russo" ...Mosca, era stato arrestato nell’aprile 2022 per aver criticato le politiche del Cremlino e la guerra in Ucraina. Onu e Gran Bretagna - che ha convocato l’ambasciatore russo – chiedono il rilascio ...