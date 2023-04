Russia, ambasciatrice Usa vede giornalista Wsj: “Sta bene” (Di lunedì 17 aprile 2023) "Evan Gershkovich è in buona salute e resta forte. Ribadiamo il nostro appello per la sua immediata liberazione", ha scritto Lynne Tracy E’ “in buona salute” il giornalista del Wall Street Journal, Evan Gershkovich, arrestato in Russia con l’accusa di spionaggio e attualmente detenuto nel carcere di Lefortovo. Lo ha sostenuto l’ambasciatrice statunitense a Mosca, Lynne Tracy, che oggi ha potuto incontrarlo in prigione per la prima volta dalla sua “detenzione ingiusta” che risale a più di due settimane fa. “È in buona salute e resta forte. Ribadiamo il nostro appello per la sua immediata liberazione”, ha scritto Tracy su Twitter in un post con l’hashtag #FreeEvan. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine. Leggi su sbircialanotizia (Di lunedì 17 aprile 2023) "Evan Gershkovich è in buona salute e resta forte. Ribadiamo il nostro appello per la sua immediata liberazione", ha scritto Lynne Tracy E’ “in buona salute” ildel Wall Street Journal, Evan Gershkovich, arrestato incon l’accusa di spionaggio e attualmente detenuto nel carcere di Lefortovo. Lo ha sostenuto l’statunitense a Mosca, Lynne Tracy, che oggi ha potuto incontrarlo in prigione per la prima volta dalla sua “detenzione ingiusta” che risale a più di due settimane fa. “È in buona salute e resta forte. Ribadiamo il nostro appello per la sua immediata liberazione”, ha scritto Tracy su Twitter in un post con l’hashtag #FreeEvan. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

