Russia, ambasciatrice Usa vede giornalista Wsj: "Sta bene" (Di lunedì 17 aprile 2023) (Adnkronos) – E' "in buona salute" il giornalista del Wall Street Journal, Evan Gershkovich, arrestato in Russia con l'accusa di spionaggio e attualmente detenuto nel carcere di Lefortovo. Lo ha sostenuto l'ambasciatrice statunitense a Mosca, Lynne Tracy, che oggi ha potuto incontrarlo in prigione per la prima volta dalla sua "detenzione ingiusta" che risale a più di due settimane fa. "È in buona salute e resta forte. Ribadiamo il nostro appello per la sua immediata liberazione", ha scritto Tracy su Twitter in un post con l'hashtag #FreeEvan. L'articolo proviene da Italia Sera.

